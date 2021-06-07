Завтра утром в Баку местами ожидается кратковременный дождь

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, утром местами ожидается кратковременный дождь, умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

На Абшеронском полуострове ночью - 15-20, днем - 24-28, в Баку ночью - 18-20, днем - 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70%, днем - 40-45%.

В ряде северных и западных районов страны ожидаются переменные грозовые дожди, местами ливни, град.

Ночью - 16-21, днем - 29-34, в горах ночью - 7-12, днем - 16-21 градус тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)