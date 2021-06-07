В Азербайджане изменились правила приема в докторантуру

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменение в «Правила создания докторантур и приема в докторантуру».

Как передает в понедельник Trend, в подписанном премьер-министром Али Асадовым постановлении в связи с этим подчеркивается, что планы годового приема в докторантуру и прикрепления диссертантов на основании заказов вузов, научных предприятий и организаций представляются Кабинету министров Азербайджана соответствующими структурами, которым они подчинены. Планы утверждаются ежегодно до первого апреля на основании заключений Национальной академии наук и Министерства образования Азербайджана.

Прием в докторантуру будет проводиться ежегодно в июне (экзамен по иностранному языку) и сентябре (экзамены по философии и специальности).

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)