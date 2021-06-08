Молодежь и представители спортивной общественности Азербайджана посетили могилу Азада Рагимова (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Молодежь и представители спортивной общественности Азербайджана посетили могилу Азада Рагимова.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Министерство молодежи и спорта, сегодня проходит 40 дней со дня смерти бывшего министра молодежи и спорта Азада Рагимова. В связи с этим сотрудники министерства, представители молодежных организаций и спортивной общественности посетили могилу Азада Рагимова, возложили к ней венки и цветы.

Отметим, что экс-министр молодежи и спорта Азад Рагимов скончался 20 апреля 2021 года, он похоронен на II Аллее почетного захоронения.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)