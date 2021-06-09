Сегодня свыше 20 тыс. учащихся IX классов в Азербайджане сдадут выпускной экзамен
БАКУ /Trend/ - Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет выпускные экзамены для учащихся IX классов школ Наримановского, Насиминского, Гарадагского районов Баку, а также в Нафталане, Абшероне, Агдаме, Геранбое, Масаллы, Сабирабаде, Шамахы, Тертере, Хачмазе и Загатале.
Как сообщили Trend в ГЭЦ, экзамены начнутся в 11:00. В 10:45 пропуск в здание, где пройдет экзамен, завершается.
Экзамены пройдут в 96 экзаменационных зданиях, 1638 экзаменационных залах.
Ожидается, что в сегодняшних экзаменах примут участие 21 423 учащихся.
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