Сегодня свыше 20 тыс. учащихся IX классов в Азербайджане сдадут выпускной экзамен

БАКУ /Trend/ - Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет выпускные экзамены для учащихся IX классов школ Наримановского, Насиминского, Гарадагского районов Баку, а также в Нафталане, Абшероне, Агдаме, Геранбое, Масаллы, Сабирабаде, Шамахы, Тертере, Хачмазе и Загатале.

Как сообщили Trend в ГЭЦ, экзамены начнутся в 11:00. В 10:45 пропуск в здание, где пройдет экзамен, завершается.

Экзамены пройдут в 96 экзаменационных зданиях, 1638 экзаменационных залах.

Ожидается, что в сегодняшних экзаменах примут участие 21 423 учащихся.