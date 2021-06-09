ГЭЦ Азербайджана обратился к учащимся школ в связи с выпускными экзаменами

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана обратился к учащимся школ в связи с предстоящими выпускными экзаменами.

Как сообщили в среду Trend в ГЭЦ, 16 июня в Ясамальском, Хазарском, Хатаинском районах Баку, а также в Гекгельском, Товузском, Гедабейском, Огузском, Массалинском (вторая часть экзаменов), Бейлаганском, Гекчайском, Хачмазском (вторая часть), Сальянском районах, а 17 июня - в Бинагадинском, Сабунчинском, Пираллахинском районах Баку, в Самухском, Шамкирском, Гахском, Джалилабадском (вторая часть), Физулинском, Кюрдамирском, Губинском (вторая часть), Нефтчалинском районах пройдут выпускные экзамены на базе общего (девятилетнего) среднего образования.

Подчеркивается, что 17 июня экзамен также будут сдавать учащиеся бакинских школ-интернатов, школ с английским, французским и грузинским языками обучения, школы на острове Чилов и при пенитенциарных учреждениях.

Участники экзамена могут распечатать свои пропускные листы, а учебные заведения – пропускные листы всех учащихся по ссылке https://www.e-gov.az/az/services/read/2516/0?tqdk_xdm=46.

Вместе с пропускным листом учащиеся должны распечатать «Декларацию о состоянии здоровья экзаменуемого», заверить ее личной подписью и передать контролеру в день экзамена.

Чтобы избежать заполненности помещений экзамены в Масаллинском, Хачмазском, Джалилабадском и Губинском районах пройдут в течение двух дней.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)