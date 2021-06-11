БАКУ /Trend/ - В связи с началом Чемпионата Европы по футболу (ЕВРО-2020) бакинский метрополитен изменит график работы в дни матчей ЕВРО-2020, которые пройдут в азербайджанской столице.

Об этом сказал в пятницу Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

В дни игр ЧЕ, которые продлятся до 11 июля, метро Баку будет работать в усиленном режиме.

По словам Мамедова, в связи с тем, что некоторые матчи будут проходить во второй половине дня, обсуждается вопрос о продлении часов работы метро.

Глава пресс-службы сообщил, что в дни 12 и 20 июня, которые приходятся на субботу и воскресенье соответственно, метро будет работать.

«Также обсуждается вопрос работы метро и в другие выходные дни, когда будут проходить остальные матчи ЕВРО-2020», - сказал Мамедов.

Напомним, что метро Баку не будет работать:

- с 00:00 5 июня по 06:00 7 июня;

- с 00:00 13 июня по 06:00 14 июня;

- с 00:00 19 июня по 06:00 20 июня;

- с 00:00 26 июня по 06:00 28 июня.

Бакинский Олимпийский стадион примет четыре матча чемпионата Европы 2020 года по футболу. Три из них – это матчи группы "А" Швейцария – Уэльс (12 июня), Турция – Уэлься (16 июня) и Швейцария – Турция (20 июня).

Четвертьфинал ЕВРО-2020 пройдет в Баку 3 июля, начало - в 18:00 (время местное).

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)