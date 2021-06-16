БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку пройдет второй матч в рамках ЕВРО-2020 по футболу, в котором встретятся команды Турции и Уэльса, сообщает в среду Trend.

Матч начнется в 20:00 (время местное) на Бакинском Олимпийском стадионе.

Отметим, что в Баку предусмотрено проведение трех матчей в рамках ЕВРО-2020.

В первой игре, состоявшейся 12 июня, встретились команды Уэльса и Швейцарии. Матч завершился со счетом 1:1.

20 июня на Бакинском Олимпийском стадионе встретятся команды Турции и Швейцарии.

Матч в рамках четвертьфинала чемпионата состоится в Баку 3 июля в 18:00 (время местное).

Напомним, что матчи ЕВРО-2020 проходят в 11 городах Европы с 11 июня по 11 июля.

Отметим, что проведение чемпионата Европы прошлого года было отложено в связи с пандемией коронавируса.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)