Сегодня в Баку пройдет второй матч в рамках ЕВРО-2020
БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку пройдет второй матч в рамках ЕВРО-2020 по футболу, в котором встретятся команды Турции и Уэльса, сообщает в среду Trend.
Матч начнется в 20:00 (время местное) на Бакинском Олимпийском стадионе.
Отметим, что в Баку предусмотрено проведение трех матчей в рамках ЕВРО-2020.
В первой игре, состоявшейся 12 июня, встретились команды Уэльса и Швейцарии. Матч завершился со счетом 1:1.
20 июня на Бакинском Олимпийском стадионе встретятся команды Турции и Швейцарии.
Матч в рамках четвертьфинала чемпионата состоится в Баку 3 июля в 18:00 (время местное).
Напомним, что матчи ЕВРО-2020 проходят в 11 городах Европы с 11 июня по 11 июля.
Отметим, что проведение чемпионата Европы прошлого года было отложено в связи с пандемией коронавируса.
(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)