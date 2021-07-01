В Азербайджане по случаю Гурбан байрамы меняются местами рабочий и выходной дни недели

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал решение о смене мест рабочего и выходного дней, передает в четверг Trend.

Согласно постановлению, в целях обеспечения непрерывности рабочих и выходных дней произведена смена мест рабочего дня 19 июля и выходного 17 июля.

Таким образом, 17 июля будет рабочим днем, а 18, 19, 20 и 21 июля – нерабочими днями.

Отметим, что согласно соответствующему решению Кабинета министров Азербайджана, Гурбан байрамы будет отмечаться 20 и 21 июля.

Эти дни также считаются нерабочими согласно Трудовому кодексу.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)