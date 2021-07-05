Увеличилось число плановых мест для приема на азербайджанский сектор магистратуры

БАКУ /Trend/ - В 2020 году относительное количество мест, выделенных для азербайджанского сектора магистратуры, увеличилось в основном за счет мест, выделенных на совместный конкурс обоих секторов.

Как сообщили в понедельник Trend в Государственном экзаменационном центре Азербайджана, по сравнению с прошлым годом доля плановых мест для азербайджанского сектора выросла с 69,66 процента до 75,59 процента. Доля плановых мест по русскому сектору снизилась с 3,39 процента до 3,35 процента, а по совместному конкурсу для обоих секторов – с 26,95 процента до 21,06 процента.

Наибольшее количество плановых мест в рамках приема в магистратуру приходится на Азербайджанский государственный экономический университет. План приема в это учебное заведение составил 20,96 процента от общего количества выделенных мест для государственных вузов. План приема в магистратуру Азербайджанского государственного экономического университета был равен 45,94 процента плановых мест на уровне бакалавриата, что связано с тем, что подготовка магистров в этом вузе проводится на основе различных международных проектов.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)