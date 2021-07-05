Фонд Гейдара Алиева установит в Шуше памятник Узеиру Гаджибейли (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Фонд Гейдара Алиева установит в Шуше памятник выдающемуся композитору Узеиру Гаджибейли.

Как сообщает в понедельник Trend, в настоящее время в одной из скульптурных мастерских в Баку идет процесс создания памятника.