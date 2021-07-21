Все мечети и святилища на освобожденных землях будут восстановлены–Аллахшукюр Пашазаде

БАКУ /Trend/ - Убежден, что все разрушенные мечети, святилища и кладбища на освобожденных землях будут восстановлены.

Об этом сказал журналистам председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, сообщает в среду Trend.

По его словам, от увиденного в Агдаме сжимается сердце.

«Президент Азербайджана заявил, что мы восстановим эти территории и в скором времени вернемся на земли наших отцов и дедов», - сказал Пашазаде.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)