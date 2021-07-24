Прекращение работ в жаркую погоду не должно отражаться на зарплате - Госслужба Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Прекращение работ при температуре воздуха выше 41 градуса по Цельсию не должно отражаться на зарплате. Об этом сказал завотделом контроля охраны труда Госслужбы трудовой инспекции Вюсал Мамедов, сообщает в субботу Trend.

По его словам, при температуре воздуха выше 41 градуса по Цельсию для защиты жизни и здоровья работников должны быть приняты необходимые меры в соответствии с трудовым законодательством.

В таких случаях работы должны быть прекращены или приостановлены, отметил завотделом.

"В случае прекращения работ это не должно отражаться на зарплате. В этом случае зарплата работнику должна выплачиваться в размере не менее 2/3 от среднемесячного должностного оклада", - сказал Мамедов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)