Прекращение работ в жаркую погоду не должно отражаться на зарплате - Госслужба Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Прекращение работ при температуре воздуха выше 41 градуса по Цельсию не должно отражаться на зарплате. Об этом сказал завотделом контроля охраны труда Госслужбы трудовой инспекции Вюсал Мамедов, сообщает в субботу Trend.
По его словам, при температуре воздуха выше 41 градуса по Цельсию для защиты жизни и здоровья работников должны быть приняты необходимые меры в соответствии с трудовым законодательством.
В таких случаях работы должны быть прекращены или приостановлены, отметил завотделом.
"В случае прекращения работ это не должно отражаться на зарплате. В этом случае зарплата работнику должна выплачиваться в размере не менее 2/3 от среднемесячного должностного оклада", - сказал Мамедов.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)