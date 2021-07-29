В Азербайджане более 5 тыс. членам семей шехидов выданы соответствующие удостоверения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в первом полугодии 2021 года 5 540 членам семей шехидов выданы соответствующие удостоверения.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал на пресс-конференции председатель Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Вугар Бехбудов.

По его словам, удостоверения выдаются для установления принадлежности гражданина к соответствующей группе.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)