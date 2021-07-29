Услугами учреждений по соцреабилитации в Азербайджане с начала года воспользовались более 190 человек

БАКУ /Trend/ - За первое полугодие услугами учреждений по социальной реабилитации воспользовались 193 человека.

Об этом сказал председатель правления Агентства социальных услуг при минтруда и соцзащиты населения Вугар Бехбудов, сообщает в четверг Trend.

По его словам, среди них 63 женщины и 130 мужчин.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)