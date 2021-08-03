Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Общество 3 августа 2021 20:22 (UTC+04:00)
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 77 785 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число лиц, получивших первую дозу вакцины, составило 47 560, вторую – 30 225 человек.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составляет 5 119 407.

При этом первую дозу препарата получили 2 971 686, вторую – 2 147 721 человек.

(Перевод: Турал Гараджаев)

Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - Gallery Image
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