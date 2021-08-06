На Летних Олимпийских играх-2020 в Токио стартовали соревнования по художественной гимнастике
БАКУ /Trend/ - В рамках Летних Олимпийских игр-2020 в Токио стартовали соревнования по художественной гимнастике, сообщает Trend.
Сегодня пройдет квалификация в индивидуальном многоборье. В индивидуальной программе Азербайджан представляет Зохра Агамирова. Спортсменка продемонстрирует упражнения с мячом, обручем, лентой и булавами.
Финал в индивидуальном многоборье состоится 7 августа.
Также 7 августа пройдут квалификационные соревнования в групповом многоборье, на которых Азербайджан представит команда в составе Зейнаб Гумматовой, Ляман Алимурадовой, Елизаветы Лузан, Дарьи Сорокиной и Нармины Самедовой.
Финал в групповом многоборье состоится 8 августа.
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