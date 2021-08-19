Назван срок сдачи в эксплуатацию наземной станции бакинского метро

БАКУ /Trend/ - Наземная станция "фиолетовой" линии бакинского метро в поселке Ходжасан будет сдана в эксплуатацию к концу 2022 года.

Об этом сказал в четверг Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, в настоящее время строительство станции продолжается.

"Строительство вестибюля и платформы наземной станции метро идет в соответствии с планом. Также ведутся работы по строительству дорожной инфраструктуры до автомобильного туннеля", - сказал Мамедов.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)