Назван срок сдачи в эксплуатацию наземной станции бакинского метро
БАКУ /Trend/ - Наземная станция "фиолетовой" линии бакинского метро в поселке Ходжасан будет сдана в эксплуатацию к концу 2022 года.
Об этом сказал в четверг Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.
По его словам, в настоящее время строительство станции продолжается.
"Строительство вестибюля и платформы наземной станции метро идет в соответствии с планом. Также ведутся работы по строительству дорожной инфраструктуры до автомобильного туннеля", - сказал Мамедов.
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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