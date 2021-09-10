Азербайджанский врач о процедуре получения сертификата о противопоказании к вакцинации от COVID

БАКУ /Trend/ - Для получения сертификата о противопоказании к вакцинации от COVID необходимо предоставить соответствующие медицинские документы, среди которых результаты проведенного обследования и заключение врача.

Об этом сказала главврач 19-й городской поликлиники Баку Айтен Гурбанова, сообщает в пятницу Trend.

"Специалисты рассматривают эти показатели, проверяют достоверность представленных документов и принимают решение", - сказала она.

Гурбанова отметила, что в острой фазе заболеваний, при частых рецидивах болезни вакцинация является противопоказанием.

"В этом случае документы этих лиц из комиссии внутреннего контроля поликлиники направляются в специальную комиссию", - добавила она.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)