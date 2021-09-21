В Азербайджане возобновляется трансляция телеуроков

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана возобновляет трансляцию телеуроков в рамках программы «Время урока».

Как сообщили во вторник Trend в Министерстве образования, с 22 сентября возобновится трансляция телеуроков для I-IV классов, а с 29 сентября – для V-XI классов. Уроки будут транслироваться пять раз в неделю, с 10:00 до 18:00, на странице «Время урока» в Facebook и YouTube-канале ведомства.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)