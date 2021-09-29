Дорожная полиция назвала число нетрезвых водителей, выявленных в Баку с начала года

БАКУ /Trend/ - С начала года в Баку выявлено семь тысяч нетрезвых водителей, сказал в среду Trend старший инспектор Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции Баку майор полиции Араз Аскерли.

По его словам, в Баку с начала года в отношении водителей составлено более 553 тысяч административных протоколов.

"Из них 720 связаны с невыполнением законных требований полиции, более 70 - с автохулиганством, свыше семи тысяч - с управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 33 тысячи - с вождением без использования ремня безопасности, 13 721 - с разговором по телефону во время управления транспортным средством, 3 219 - с нарушением правил обгона и маневрирования, 45 749 - с нарушением правил проезда перекрестков", - сказал Аскерли.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)