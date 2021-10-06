В Азербайджане предложены изменения в законопроект "О Дне независимости" (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложены изменения в законопроект "О Дне независимости", сообщает в среду Trend.

Так, согласно законопроекту, 28 мая предложено отмечать в стране как День независимости, а 18 октября - как День восстановления независимости.

В настоящее время 28 мая отмечается в Азербайджане как День республики, являясь нерабочим днем. В новом законопроекте этот праздник предлагается переименовать и отмечать отныне как День независимости.

18 октября в настоящее время отмечается как День государственной независимости и считается рабочим днем. В новом законопроекте его предложено переименовать и отмечать как День восстановления независимости.

18 октября 2021 года исполняется 30 лет со дня восстановления независимости Азербайджана. Азербайджанский народ впервые с 1991 года будет праздновать эту дату как народ-победитель, восстановивший территориальную целостность своей страны, говорится в законопроекте.

Законопроект будет обсуждаться на сегодняшнем заседании парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)