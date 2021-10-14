В Баку пройдет 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке

БАКУ /Trend/ - Федерация гимнастики Азербайджана готовится к проведению очередных крупномасштабных международных соревнований, сообщает Trend со ссылкой на сайт Федерации.

Впервые в Азербайджане пройдет чемпионат мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке.

35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке состоится в Баку 18-21 ноября.

Напомним, что ранее по данной гимнастической дисциплине в нашей стране проводились чемпионаты Европы и многочисленные Кубки мира, однако впервые на столь крупномасштабном соревновании в Национальной арене гимнастики в Баку соберутся мировые звезды по прыжкам на батуте и акробатической дорожке.

Согласно предварительному списку регистрации, в соревновании примут участие около 300 гимнасток из 33 стран мира.

На чемпионате, который продлится четыре дня, спортсмены выступят в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте. Также будут определены победители в командном зачете.

Согласно предварительному расписанию чемпионата, в первые два дня пройдут классификационные соревнования, а в последние два дня состоятся финальные выступления. Согласно правилам, один участник может выступать в нескольких программах.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)