В пригороде Баку озеленили территории площадью 1200 га (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На территории площадью 1 200 гектаров в поселке Зых Сураханского района Баку посажены зеленые насаждения.

Об этом сказал председатель ОАО "Озеленение и ландшафтное устройство Азербайджана" Рамиг Ашрафов, передает в субботу Trend.

По его словам, почти половина из них - оливковые деревья.

"Также здесь посажены эльдарские сосны, кипарисы, гранатовые и фиговые деревья. К проведению работ по озеленению на Абшеронском полуострове мы приступили в 2010 году. На загрязненных 170 гектарах территории бывшего йодобромного завода мы извлекли и законсервировали около 42 тысяч кубометров остатков йодобромной соли. Аналогичные работы проделаны и с нефтяными отходами, на территории созданы оливковые сады.

Также посажены зеленые насаждения на 272 гектарах территории аэропорта. В целом на этих участках в рамках проекта выращено свыше 5,5 миллиона деревьев различных сортов. Эти работы будут проводиться и в будущем", - сказал Ашрафов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)