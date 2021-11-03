Во время Отечественной войны в Тертере было повреждено более 7 тыс. домов и объектов - ИВ

ТЕРТЕР /Trend/ - Во время Отечественной войны в Тертере было повреждено 7 056 домов и объектов.

Об этом сказал в среду Trend глава Исполнительной власти (ИВ) Тертера Мустагим Мамедов.

По его словам, 6 003 из них - частные дома и нежилые объекты.

"В 344 зданиях ведутся ремонтные работы, которые, предположительно, завершатся до конца ноября", - сказал Мамедов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)