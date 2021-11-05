В Агентстве по развитию СМИ Азербайджана состоялась встреча с журналистами, участвовавшими в 44-дневной Отечественной войне (ФОТО)

БАКУ /Trend / - 5 ноября 2021 года в Агентстве по развитию СМИ Азербайджанской Республики состоялась встреча с журналистами, участвовавшими в 44-дневной Отечественной войне.

Как сообщает Trend, мероприятие под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, посвященное годовщине славной победы, одержанной в результате подвига азербайджанской армии, было посвящено памяти сыновей Родины, отдавших жизнь за свободу наших земель, в том числе оператора Азербайджанского телевидения Сираджа Абышова и сотрудника АЗЕРТАДЖ Магеррама Ибрагимова, ставших шехидами в результате взрыва мины в Кельбаджаре 4 июня этого года.

Исполнительный директор Агентства по развитию СМИ Азербайджанской Республики Ахмед Исмайлов подчеркнул историческое значение освобождения наших земель под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"В 44-дневной Отечественной войне представителям СМИ удалось превратить свои ручки в штыки", - сказал Ахмед Исмайлов.

Участники мероприятия были проинформированы о роли Агентства по развитию СМИ в повышении квалификации журналистов.

В мероприятии выступили военные эксперты Руслан Имамгулиев, Алисафа Мехти, ветеран войны в Карабахе Рей Каримоглу, участник 44-дневной Отечественной войны Ильхам Тумас.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)