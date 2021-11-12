В минкультуры Азербайджана назвали срок завершения реставрационных работ в крепости Чираг-гала

БАКУ /Trend/ - Реставрационно - консервационные работы, начавшиеся в крепости Чираг-гала в 2019 году, планируется завершить до конца нынешнего года, сообщил в пятницу пресс-секретарь Госслужбы по сохранению, развитию и реставрации культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана Фариз Гусейнли в ответ на запрос Trend.

По его словам, работы по реставрации исторических памятников в Азербайджане будут продолжены и в будущем году.

«В то же время предприняты важные шаги по составлению паспортов исторических памятников и определению охранных зон. В 2021 году были составлены и утверждены паспорта 110 исторических и культурных памятников. В целом уже составлены паспорта 368 исторических памятников, созданы 243 охранные зоны. До конца нынешнего года планируется провести паспортизацию 155 объектов и подготовить 108 проектов по определению охранных зон», - сказал Гусейнли.

Пресс-секретарь также сообщил, что с ноября прошлого года госслужба проводит мониторинг исторических и культурных памятников на освобожденных территориях.

«Сотрудники госслужбы собирают и документируют факты разрушений, вандализма и присвоения Арменией образцов культурного наследия Азербайджана», - сказал Гусейнли.

Напомним, что 13 марта 2019 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «О мерах, связанных с проведением работ по укреплению, реставрации и консервации памятника Чираг-гала». Согласно распоряжению, в целях проведения работ по укреплению, реставрации и консервации расположенного на территории Шабранского района памятника Чираг-гала, относящегося к V-VI векам, из суммы, указанной в пункте 1.67 «Распределение средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам», утвержденного распоряжением Президента Азербайджана от 15 января 2019 года № 890, министерству культуры выделено два миллиона манатов.

Другим распоряжением главы государства от 22 октября 2019 года территория исторических заповедников «Чираг-гала» и «Город Шабран» объявлена Государственным историко-культурным заповедником «Чираггала-Шабран».

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)