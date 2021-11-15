Минэкологии Азербайджана о причинах снижения уровня воды в Каспии

БАКУ /Trend/ - Основная причина колебаний уровня воды в Каспии связана с климатом бассейна моря, а также от элементов его водного баланса, то есть от питающих его рек, количества выпадающих осадков и испарения.

Об этом в ответ на запрос Trend сказал в понедельник советник министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Расим Саттарзаде.

По его словам, также на показатель уровня воды в море влияют тектонические процессы.

"Согласно международным климатическим моделям, в прогнозировании режима осадков в Каспийском бассейне достаточно неопределенности и расхождений. По этой причине в настоящее время невозможно высказать научно обоснованное мнение об уровне Каспия в будущем. Процесс снижения уровня Каспийского моря, наблюдаемый в настоящее время, продолжается с 1995 года", - сказал Саттарзаде.

Отметим, что в последнее время на территории бакинского бульвара можно отчетливо наблюдать снижение уровня воды в море.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде)