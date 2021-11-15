В Отдельной общевойсковой армии Нахчывана прошел учебно-методический сбор с молодыми офицерами (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend / - К учебно-методическому сбору, проведенному в Отдельной общевойсковой армии Нахчывана, были привлечены молодые офицеры, окончившие в этом году Высшее военное училище имени Гейдара Алиева и Военно-медицинский факультет Азербайджанского медицинского университета и продолжившие службу в воинских частях.

Как сообщили Trend в министерстве обороны, для повышения тактических знаний, навыков принятия решений в соответствии с планом были организованы и проведены учения, приближенные к реальным боевым условиям.

Молодые офицеры, практические навыки которых были проверены по различным военным специальностям, также приняли участие в теоретических занятиях. На них основное внимание уделялось психологической подготовке личного состава.

Были приняты решения по общевойсковой, квалификационной и физической подготовке, проверена физическая выносливость офицеров.

Тренинг завершился мероприятием. Было отмечено, что молодые офицеры показали высокие результаты.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)

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