В Отдельной общевойсковой армии Нахчывана прошел учебно-методический сбор с молодыми офицерами (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend / - К учебно-методическому сбору, проведенному в Отдельной общевойсковой армии Нахчывана, были привлечены молодые офицеры, окончившие в этом году Высшее военное училище имени Гейдара Алиева и Военно-медицинский факультет Азербайджанского медицинского университета и продолжившие службу в воинских частях.
Как сообщили Trend в министерстве обороны, для повышения тактических знаний, навыков принятия решений в соответствии с планом были организованы и проведены учения, приближенные к реальным боевым условиям.
Молодые офицеры, практические навыки которых были проверены по различным военным специальностям, также приняли участие в теоретических занятиях. На них основное внимание уделялось психологической подготовке личного состава.
Были приняты решения по общевойсковой, квалификационной и физической подготовке, проверена физическая выносливость офицеров.
Тренинг завершился мероприятием. Было отмечено, что молодые офицеры показали высокие результаты.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
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