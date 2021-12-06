Эксперт о покупке подержанных автомобилей в Азербайджане

БАКУ /Trend / - В настоящее время в Азербайджан с целью продажи из разных стран мира ввозятся подержанные автомобили. Большая часть из них в плохом состоянии.

Как сообщает Trend, об этом заявил эксперт в области транспорта Эльмеддин Мурадлы.

По его словам, большинство автомобилей, которые ввозятся в Азербайджан отдельными лицами для продажи, хранятся под дождем и снегом.

"В результате их нижние части подвергаются коррозии, возникают проблемы с электропроводкой. Самое опасное - это протечка воды в электрическую систему автомобилей. В таком случае вероятность их возгорания увеличивается. В автомобилях, выпускаемых для продажи за рубеж, часто встречаются случаи замен коробок передач, ее деталей. Поэтому автомобили, купленные из-за рубежа, в последнее время чаще выходят из строя", - сказал Мурадлы.

Эксперт отметил, что в последнее время лица, привозящие автомобили для продажи из-за рубежа, снимают даже катализаторы с машин.

"Катализатор автомобиля снимается и заменяется дешевым стоимостью 150-200 манатов. Через некоторое время они портятся. В основном это делают люди, занимающиеся частной продажей автомобилей. Наряду с катализатором, также продают колеса, диски, огнетушитель, аптечку. Чтобы предотвратить это, на таможенно-пропускных пунктах должны быть созданы в соответствии с законом центры техосмотра автомобилей. Такой контроль должен также осуществляться на морском, железнодорожном и воздушном транспорте. В противном случае будет сложно предотвратить въезд в страну машин, угрожающих жизни людей", - сказал эксперт.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)