Азербайджанский эксперт о влиянии продуктов быстрого питания на здоровье людей

Общество 13 декабря 2021 17:38 (UTC+04:00)
Азербайджанский эксперт о влиянии продуктов быстрого питания на здоровье людей

БАКУ / Trend / - В настоящее время одним из факторов, негативно влияющих на здоровье людей, является фастфуд. Такое питание широко распространено и в Азербайджане. Оно вызывает различные осложнения в организме.

Об этом сказала специалист по здоровому питанию Мехсети Гусейнова, передает в понедельник Trend.

По ее словам, отравление фастфудом может быть вызвано неправильным хранением продуктов и несоблюдением правил приготовления.

"Советую лицам, не достигшим 25 лет, держаться подальше от продуктов быстрого питания. Так как в этот период организм находится в процессе развития. Фастфуд может быть причиной язвы желудка, гастрита и других заболеваний. При неправильном приготовлении свинины может произойти отравление. Лица, готовящие еду, обязательно должны пользоваться маской и перчатками. Я рекомендую не приобретать мясо неизвестного происхождения", - добавила Гусейнова.

Отметим, что сегодня в Баку произошло массовое отравление в заведении, расположенном около станции метро "28 мая", напротив торгового центра "28 Mall". Утром 8 человек были госпитализированы. Состояние одного из них оценивается как средней тяжести.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)

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