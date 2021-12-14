В Баку устанавливают новогодние елки (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку идет подготовка к встрече Нового года, и в преддверии праздника начались работы по украшению столицы, сообщает во вторник Trend.

"Новогодние елки в центре Баку, в частности, устанавливают на площади Азнефть и бульваре Белого города. Центральные проспекты и площади столицы также украшаются символами Нового года. Новогодние елки будут установлены во всех районах Баку", - сообщили Trend в Исполнительной власти столицы.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)