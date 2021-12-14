В Баку благоустроен очередной двор (ФОТО)

Общество 14 декабря 2021 14:56 (UTC+04:00)
В Баку благоустроен очередной двор (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 14 декабря в рамках проекта «Наш двор», реализуемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, в пользование жителей Баку сдан очередной благоустроенный двор, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Исполнительную власть столицы.

Двор расположен по улице Нахчыванского в поселке "8-й километр", и в окружающих его домах проживают 1 500 человек.

Основная цель проекта «Наш двор» заключается в содержании бакинских дворов в экологически чистом и благоустроенном состоянии, восстановлении зеленых насаждений, составляющих основу городской экологии, создании безопасных и комфортных условий для жизни граждан.

В очередном благоустроенном дворе предусмотрены также возможности для удобного передвижения инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, с целью создания благоприятных условий для развития детей всех возрастных групп, эффективной организации досуга молодежи и выработки у нее привычки регулярных занятий спортом здесь установлены различные спортивные сооружения, организованы футбольная, баскетбольная, шахматная и детская игровые площадки, проложена велосипедная дорожка. На территории двора также установлены семь беседок, скамейки, контейнеры для бытовых отходов.

Учитывая пожелания жильцов, во дворе установлены новые фонарные столбы, полностью отремонтированы фасад, крыша и подъезды зданий, обновлены лифты, установлены камеры наблюдения. На территории двора также посажены 350 деревьев, кустарники и цветы, создана зеленая полоса на участке площадью 1 500 квадратных метров.

Реализация данного проекта предусматривается во всех районах Баку.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

В Баку благоустроен очередной двор (ФОТО) - Gallery Image
В Баку благоустроен очередной двор (ФОТО) - Gallery Image
В Баку благоустроен очередной двор (ФОТО) - Gallery Image
В Баку благоустроен очередной двор (ФОТО) - Gallery Image
В Баку благоустроен очередной двор (ФОТО) - Gallery Image
В Баку благоустроен очередной двор (ФОТО) - Gallery Image
В Баку благоустроен очередной двор (ФОТО) - Gallery Image
В Баку благоустроен очередной двор (ФОТО) - Gallery Image
В Баку благоустроен очередной двор (ФОТО) - Gallery Image
В Баку благоустроен очередной двор (ФОТО) - Gallery Image
В Баку благоустроен очередной двор (ФОТО) - Gallery Image
В Баку благоустроен очередной двор (ФОТО) - Gallery Image
В Баку благоустроен очередной двор (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку благоустроен очередной двор (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку благоустроен очередной двор (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку благоустроен очередной двор (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку благоустроен очередной двор (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку благоустроен очередной двор (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку благоустроен очередной двор (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку благоустроен очередной двор (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку благоустроен очередной двор (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку благоустроен очередной двор (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку благоустроен очередной двор (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку благоустроен очередной двор (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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