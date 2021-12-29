В 2021 г. истек срок инвалидности более 190 тыс. граждан - ГФСЗ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В 2021 году в Азербайджане истек срок инвалидности более 190 тысяч граждан.

Об этом сказал в среду председатель Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Гималай Мамишев на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года, сообщает Trend.

По его словам, эти граждане могут повторно пройти обследование и подтвердить инвалидность.

«После повторного установления инвалидности осуществляются выплаты за те месяцы, за которые они не выплачивались», - сказал Мамишев.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)