Минимальный размер трудовой пенсии пока не спрогнозирован – ГФСЗ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Минимальный размер трудовой пенсии пока не спрогнозирован.

Об этом сказал в среду председатель Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Гималай Мамишев на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года, сообщает Trend.

«Среднемесячный размер трудовой пенсии в будущем году прогнозируется на уровне 345 манатов, трудовой пенсии по возрасту – 375 манатов. Минимальный размер трудовой пенсии пока не спрогнозирован», - сказал Мамишев.

По его словам, в 2022 году расходы ГФСЗ прогнозируются на уровне 5,307 миллиарда манатов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)