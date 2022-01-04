В Азербайджане выявлены еще 413 случаев заражения коронавирусом, вылечились 674 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 413 случаев заражения коронавирусом, 674 человека вылечились, 15 - скончались, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены 618 365 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 602 319 человек вылечились, 8 398 – скончались, число активных больных составляет 7 648.

За последние сутки в стране проведены 6 555 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 889 656.