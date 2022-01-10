В БТА прокомментировали утверждения о якобы повышении стоимости проезда на ряде автобусных маршрутов

БАКУ /Trend/ - В социальных сетях распространилась информация о повышении стоимости проезда в бакинских автобусах маршрутов №№18 и 65.

Как сообщил Trend пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, эти утверждения не соответствуют действительности.

"Те, кто высказывает свое мнение по подобным вопросам, должны быть внимательными и ответственными. Просим утверждающих, что на указанных маршрутах повышена стоимость проезда, предоставить нам свои BakıKart для исследования. Оплата проезда на временно эксплуатируемых ООО Faigoğlu автобусных маршрутах №№ 18 и 65 осуществляется безналичным способом посредством BakıKart. Ни о каком изменении стоимости проезда не может быть и речи", - отметил Агаев.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)