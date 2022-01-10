В 2021 г. в Азербайджане было завершено расследование 301 уголовного дела в отношении 492 лиц
БАКУ /Trend/ - В 2021 году в Азербайджане было завершено расследование 301 уголовного дела в отношении 492 лиц, совершивших коррупционные правонарушения. Дела направлены в суды для рассмотрения.
Как сообщает Trend, об этом было сказано в понедельник на расширенном оперативном совещании в Генеральной прокуратуре, посвященном итогам ее деятельности в 2021 году.
На совещании было отмечено, что обеспечено возмещение ущерба на сумму 39,224 миллиона манатов, а также наложен арест на имущество на сумму 101,373 миллиона манатов.
(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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