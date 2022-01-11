В Баку наказана директор школы, избившая ученика

БАКУ /Trend/ - Объявлен строгий выговор директору бакинской школы, избившей ученика.

Об этом сообщили Trend в Управлении образования столицы.

В сообщении отмечается, что по итогам проведенного управлением расследования видео с неподобающим поведением директора средней школы №9 Зинят Ахмедовой ей был объявлен строгий выговор с последним предупреждением за недостатки в работе и нарушение требований "Правил этического поведения учителей".

Отметим, что 7 января председатель Общественного совета при министерстве образования и представители Управления образования города Баку посетили школу №9 и провели беседу с ее руководством и учащимися.

Ранее сообщалось, что Управление образования города Баку проводит расследование в связи с распространившимся в соцсетях видео неподобающего поведения директора средней школы №9, которая избила ученика.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)