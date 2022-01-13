В Азербайджане продлен срок освобождения от НДС услуг по обязательному медстрахованию

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджана.

Как сообщает Trend. согласно изменению, срок освобождения от НДС медицинских услуг, оказываемых за счет Фонда ОМС, продлен до 1 января 2023 года.

Отметим, что до изменения этот срок указывался до 1 января 2022 года.

(Перевод: Нубар Кулузаде)