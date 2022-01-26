В Азербайджане выявлено еще 3 192 случая заражения коронавирусом, вылечились 1 259 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 3 192 случая заражения коронавирусом, 1 259 человек вылечились, 18 - скончались, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 640 148 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 619 050 человек вылечились, 8 650 – скончались, число активных больных составляет 12 448.

За последние сутки в стране проведены 12 544 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 094 493.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)