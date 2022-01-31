Продолжаются поиски азербайджанского военнослужащего, заблудившегося в направлении Кяльбаджара - минобороны (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Поиски азербайджанского военнослужащего старшего лейтенанта Багирова Фуада Аллахверди оглы, заблудившегося из-за резкого изменения погодных условий и метели в районе Алагёллар Кяльбаджарского района, продолжаются во взаимодействии с соответствующими государственными органами. Об этом сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В информации оборонного ведомства отмечается, что в результате поисков еще трое азербайджанских военнослужащих, обнаруженных утром 29 января, были эвакуированы вертолетом и доставлены в военный госпиталь в Баку.

Лечение наших военнослужащих продолжается под наблюдением специализированных врачей, и угрозы их здоровью нет, говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)