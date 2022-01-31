БАКУ /Trend/ - При организации Международного центра Низами Гянджеви состоялась видеоконференция на тему «Мультилатерализм - «Многосторонность».

Как сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Международный центр, в видеоконференции приняли участие известные бывшие мировые лидеры - сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, бывший вице-президент Всемирного банка доктор Исмаил Серагельдин, бывший премьер-министр Боснии и Герцеговины Златко Лагумдзия, экс-президент Боснии и Герцеговины Младен Иванич, бывший заместитель премьер-министра Израиля, экс-министр иностранных дел Ципи Ливни, бывший генеральный секретарь Лиги арабских государств Амр Муса, председатель 73-й Генеральной ассамблеи ООН Фернанда Эспиноса, а также генеральный секретарь Международного центра Низами Гянджеви Ровшан Мурадов.

На мероприятии были обсуждены вопросы, связанные с учрежденной в 1945 году ООН, наиболее точно отражающей принцип мультилатерализма - многосторонности, а также созданной вскоре нее ВОЗ, находящейся сегодня в авангарде борьбы с пандемией, в том числе роль организаций, созданных для урегулирования вопросов регионального сотрудничества, финансов, торговли и безопасности.

(Перевод: Фидан Мустафаева)