БАКУ /Trend/ - В Азербайджане меняется порядок материально-технического обеспечения Вооруженных сил.

Это предусматривает законопроект о внесении изменений в закон "О Вооруженных силах Азербайджанской Республики", который был обсужден в первом чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) 1 февраля, сообщает во вторник Trend.

Согласно изменениям, статья 9.6 закона в новой редакции гласит, что порядок и нормы обеспечения материально-техническими средствами азербайджанской армии и других вооруженных подразделений в мирное и военное время (вооруженный конфликт) будут определяться соответствующим органом исполнительной власти.

Законопроект разработан на основе опыта боевых операций по защите территориальной целостности Азербайджана в ходе 44-дневной Отечественной войны.

После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)