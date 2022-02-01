В Азербайджане определяются требования в связи с велосипедными полосами

БАКУ /Trend/ - В законодательство Азербайджана добавляются понятия "велосипедная полоса" и "велосипедная дорожка", сообщает во вторник Trend.

Так, на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) 1 февраля было обсуждено предлагаемое изменение в закон "О дорожном движении".

Как отмечено в изменении, велосипедная полоса - участок проезжей части, разделенный продольной линией разметки, предназначенной для движения велосипедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)