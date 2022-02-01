В Азербайджане меняется порядок назначения священнослужителей, ответственных за места отправления религиозных обрядов и святыни ислама

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено лишить Управление мусульман Кавказа (УМК) полномочий по назначению священнослужителей, ответственных за места отправления религиозных обрядов и святыни ислама.

Это предусматривает законопроект о внесении изменений в закон "О свободе вероисповедания", который обсуждался в первом чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) 1 февраля, сообщает во вторник Trend.

Согласно изменениям, полномочия по назначению священнослужителей, ответственных за места отправления религиозных обрядов и святыни ислама, передаются органу (учреждению), определяемому соответствующим органом исполнительной власти.

Эти поправки планируется обсудить на заседании комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Милли Меджлиса 2 февраля.

После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)