Азербайджанская гимнастка завоевала "серебро" Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская гимнастка Сельджан Магсудова с результатом 52.780 балла завоевала серебряную медаль на Кубке мира по прыжкам на батуте в индивидуальной программе у женщин, сообщает в воскресенье Trend.

Золотую медаль Кубка завоевала Ирина Кундиус (Россия, 53.900 балла), "бронза" досталась Джорджии Джампьери (Италия, 51.820 балла).

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте проходит 12-13 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку. На соревнованиях Азербайджан представляет член национальной сборной Сельджан Магсудова.

В первых международных соревнованиях, организованных Федерацией гимнастики Азербайджана в 2022 году, принимают участие около 60 спортсменов из 13 стран мира. Соревнования проходят в соответствии с новыми правилами Международной федерации гимнастики (FIG).

По итогам соревнований определятся победители в индивидуальной программе и синхронных прыжках у мужчин и женщин. Кроме того, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

Соревнования проходят по специальному разрешению Кабинета министров Азербайджана и в соответствии с действующими в стране карантинными правилами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и без участия зрителей.

(Автор: Джани Бабаева)