Названы исторические места Карабаха, включенные в «Маршруты Победы»

БАКУ /Trend/ - После освобождения территорий Азербайджана от армянской оккупации появилась возможность для использования туристического потенциала Карабаха.

Маршруты Yolumuz Ağdama и «Физули-Ходжавенд» подготовлены в рамках концепции «Маршруты Победы» по территориям, разрушенным армянами во время оккупации азербайджанских земель.

Как сообщили в Государственном агентстве Азербайджана по туризму в ответ на запрос Trend, маршрут Yolumuz Ağdama охватывает армянские окопы и оборонительные укрепления, виноградники, усыпальницы и дом Карабахских ханов, агдамскую Джума мечеть, центр города Агдам, Музей хлеба, Агдамский драматический театр, могилу Аллахверди Багирова, мечеть села Гияслы, крепость Шахбулаг, албанскую церковь Бешикдаг, Хачинчайское водохранилище, мавзолей Гутлу Муса.

Маршрут «Физули-Ходжавенд» охватывает разрушенные виноградники и уничтоженные села Физулинского района, военные укрепления и позиции, Кендаланчайское водохранилище, райцентр Физули, село Туг, пещеры Азых и Таглар, Гадрут, скалы и вид с них на зону боевых действий, караван-сарай Гаргабазар.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)