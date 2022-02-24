Введены ограничения на ввоз продукции птицеводства в Азербайджан из ряда стран

БАКУ /Trend/ - По данным Всемирной организации по охране здоровья животных, в американском штате Кентукки, в Поморске в Польше и филиппинской провинции Булакан зафиксированы случаи высокопатогенного птичьего гриппа.

Как сообщили Trend в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана, в целях защиты от инфекционных заболеваний животных, которые могут проникнуть на территорию республики из других стран, и в соответствии с "Кодексом здоровья наземных животных" Всемирной организации по охране здоровья животных, а также учетом принципа зонирования, введено временное ограничение на ввоз с вышеуказанных территорий живой птицы и инкубационных яиц, мяса птицы, готовых продуктов из мяса птицы и всех видов продукции птицеводства, содержащих в своем составе продукты переработки птицы (за исключением товаров, подвергнутых термической обработке, обеспечивающей уничтожение вируса птичьего гриппа), кормов и кормовых добавок для птицы (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, а также полученных путем химического и микробиологического синтеза), оборудования, используемого для содержания, забоя и переработки птицы, а также на транзит с указанных территорий через территорию Азербайджана живой птицы.

Кроме того, в Государственный таможенный комитет направлено обращение в связи с транспортными средствами, прибывающими или следующими транзитом из США, Польши и Филиппин.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде)