Завтра в Баку будет до 11 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, вечером местами прогнозируются дожди, умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 4-6, днем – 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 761 до 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана, начиная с северных и западных регионов, ожидаются дожди с перерывами, в горных и предгорных районах - снег, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 5 градусов мороза до 5 градусов тепла, днем - 9-14 градусов тепла, в горах - ночью - 5-10, днем – 0-5 градусов мороза.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)