Азербайджанский борец стал чемпионом Европы

БАКУ /Trend/ - 7 марта в болгарском Пловдиве стартовал чемпионат Европы по борьбе среди юношей до 23 лет.

Как передает Trend, в первый день соревнований по греко-римской борьбе выступили 4 члена сборной Азербайджана.

Азербайджанский борец Хасай Гасанли (77 кг) в 1/8 финала победил болгарского оппонента (9:0), в 1/4 финала - венгра Криштофера Кланйи (7:0) и вышел в полуфинал. В полуфинале азербайджанский борец оказался сильнее сербского спортсмена (5:1) и вышел в финал. В финале Гасанли победил своего соперника из Грузии Давита Сологашвили со счетом 10:0 и завоевал золотую медаль Чемпионата Европы.

Зия Бабашов (63 кг), вступивший в борьбу с четвертьфинала, вышел в полуфинал, победив израильтянина Абере Фетене со счетом 9:2. Соперником Зии в полуфинале стал болгарин Илья Мустаков. Взяз в свои руки инициативу с самого начала, Бабашов одержал убедительную победу над соперником со счетом 6:1 и вышел в финал чемпионата Европы. В решающем матче Зия встретился с грузином Гиоргием Шотадзе. Азербайджанский борец, проигравший сопернику со счетом 0:3, взял серебряную медаль чемпионата Европы.

Другой азербайджанский борец Лачин Велиев (87 кг) в квалификационном раунде уступил датчанину Турпалу-Али Бисултанову - 2:10. Однако из-за выхода соперника в финал Лачин провел утешительный поединок с турком Мухутдином Сарычичеком и победил со счетом 7:5. В решающей схватке Велиев одолел армянского соперника Геворка Тадевосяна (6:5) и выиграл бронзовую медаль чемпионата Европы.

Сархан Мамедов (130 кг) также включился в борьбу с четвертьфинала. Наш борец вышел в полуфинал, убедительно победив чеха Марселя Альбини (13:5). Сархан в полуфинальной схватке уступил турку Фатиху Бозкурту (6:13). В схватке за бронзовую медаль Мамедов победил соперника из Греции Николаоса Нтуниаса со счетом 6:1 и взял "бронзу" ЧЕ.

Таким образом, второй день чемпионата Европы U-23 азербайджанские борцы греко-римского стиля завершили с 4-мя (1 золото, 1 серебро и 2 бронзы) медалями.